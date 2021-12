Zu einem Kellerbrand ist es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Wilhelm-Schultheiß-Straße in Weißenthurm gekommen. Betroffen war ein Gebäude innerhalb eines Gebäudekomplexes. Laut Feuerwehr waren drei von mehreren Kellerräumen vom Feuer direkt betroffen, durch die starke Rauchentwicklung sowie eine nicht komplette Brandschutzsperre konnte sich der Rauch auch in einen anderen Gebäudeteil ausbreiten.