Koblenz

Feuer in einer Restaurantküche ist schnell gelöscht: Personen werden nicht verletzt

Zu einem Brand ist es in der Nacht auf Mittwoch in einer Restaurantküche am Friedrich-Ebert-Ring gekommen. Die Feuerwehr wurde kurz vor 1 Uhr alarmiert, die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Personen kamen durch die Flammen nicht zu schaden.