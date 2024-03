Feuer im Kinopolis in Koblenz: Eine Person erleidet Rauchgasvergiftung

Am Donnerstagvormittag hat es im Kinopolis in Koblenz-Kesselheim gebrannt.

In einem Nebenraum im Kassenbereich des Kinos hat es eine Verpuffung gegeben, wodurch gegen 11.10 Uhr die Brandmeldeanlage des Kinos ausgelöst wurde, berichtet Brandamtmann Olav Kullak von der Feuerwehr Koblenz im Gespräch mit der RZ. Das Feuer konnte nach Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Allerdings führte der Brand zu einer starken Verrauchung des Kinos, so Kullak. Am Mittag dauerte das Entrauchen der Räumlichkeiten sowie die Suche nach möglichen weiteren Glutnestern noch an.

Eine Person verletzt

Eine Person erlitt nach Auskunft der Feuerwehr durch den Vorfall eine Rauchgasvergiftung und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ansonsten sei glücklicherweise keine weitere Person zur Zeit des Brandes im Kino gewesen.

35 Feuerwehrleute der Feuerwachen 1 und 3 sowie Kräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren waren oder sind (Stand 12.30 Uhr) im Einsatz.