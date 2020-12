Archivierter Artikel vom 18.07.2020, 10:30 Uhr

Koblenz

Feuer im Imbiss in der Moselweißer Straße: Brandursache noch nicht klar

Am Freitagabend hat es in einem Imbiss an der Moselweißer Straße gebrannt. Anwohner hatten der Feuerwehr gegen 19.43 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet.