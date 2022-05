Der feierliche Abschluss einer großen Baumaßnahme war es nicht. Das, was am Dienstag im neuen Festungspark Kaiser Franz mit zweijähriger Verspätung gefeiert wurde, war eher ein Etappenfest. Aber immerhin: Der über viele Jahrzehnte arg gebeutelte Stadtteil Lützel ist um eine Attraktion reicher, die in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll. Hohe Bundeszuschüsse machen es möglich.