Festung Ehrenbreitstein: Schrägaufzug muss Pause einlegen

Der Schrägaufzug zur Festung Ehrenbreitstein ist am Mittwoch, 25. August, voraussichtlich von 6 bis 17 Uhr nicht in Betrieb.

Die Stadt plant in diesem Zeitraum Fällungen bruchgefährdeter Bäume im Bereich des Festungsaufzugs, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Die Fällungen werden mithilfe eines Autokrans vorgenommen, der auf den Parkplatzflächen an der Talstation des Festungsaufzugs positioniert wird. Daher kann der Parkplatz in dieser Zeit nicht genutzt werden. Sobald die Baumfällungen abgeschlossen sind, wird der Schrägaufzug laut Stadtverwaltung den Betrieb wieder aufnehmen.

Aktuelle Informationen zum Festungsaufzug gibt es unter koveb. de/festungsaufzug