Heute werden auf einem Teilstück des Hangs der Festung Ehrenbreitstein in Richtung Niederberg akut windwurfgefährdete Bäume gefällt.

So kam es in den vergangenen Wochen aus diesem Bestand immer wieder zu Baumstürzen auf ein benachbartes Grundstück. Im Herbst wird in diesem Bereich mit geeigneten Baumarten nachgepflanzt. Im Rahmen der Baumfällarbeiten wird der Rheinsteig gesperrt.