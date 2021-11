Was wird aus dem Projekt Clemens-Carrée? Diese Frage dürften sich in den vergangenen Monaten viele Koblenzer gestellt haben. Denn um das Gebäude der einstigen ehemaligen Kaiserlichen Oberpostdirektion war es nach den ersten Entkernungsmaßnahmen ruhig geworden. Doch jetzt gibt es grünes Licht für die eigentliche Umgestaltung. Dies teilte der Projektentwickler und Investor MGMT Immobilien GmbH mit Sitz in Montabaur mit.