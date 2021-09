Für Kinder sind sie oft nicht nur eine spannende Abwechselung, sondern auch ein Ort, an dem bleibende Freundschaften geschlossen werden: Ferienfreizeiten. Trotz der Corona-Pandemie, die Planungen im Vorfeld sehr erschwerte, gibt es gut 20 solcher Ferienfreizeiten in diesem Sommer in Koblenz.