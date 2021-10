Am Montag beginnt die Schule wieder, gleichzeitig ist das Wetter so herbstlich, dass auch viele, die sonst mit Rad oder Motorrad zur Arbeit gefahren sind, aufs Auto umsteigen. Weniger Menschen machen traditionell in den Wochen bis Weihnachten Urlaub. Und immer mehr gehen nach dem Corona-Homeoffice wieder ins Büro. Die Folge: Es drohen Staus. Wichtige Infos rund ums Thema: