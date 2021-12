kst

Foto:

Peter Karges (Archiv)

Doch Hunderte Feiernde halten sich am Pfingstwochenende am Koblenzer Münzplatz nicht an die nächtlich vorgeschriebene Maskenpflicht und den üblichen Abstand. Die Stadt erlässt daraufhin eine Allgemeinverfügung: keine Versammlung und kein Alkohol auf Altstadtplätzen und den Rheinterrassen.