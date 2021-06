Ruhig war dieses Wochenende in Koblenz nicht, absolut nicht. Allein schon das erfolgreiche Spiel der deutschen Fußballer hat am Samstagabend dazu geführt, dass viele Menschen in Feierlaune unterwegs waren. Und dennoch zieht Bürgermeisterin Ulrike Mohrs im Telefonat mit der RZ recht zufrieden Bilanz. Einige Maßnahmen will die Stadt nun zurückfahren, andere dagegen ausweiten. Die wichtigsten Infos.