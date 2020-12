Koblenz

Mindestens 200 Leute haben am Pfingstwochenende am Deutschen Eck gefeiert, auf dem Münzplatz kommen seit mehreren Wochenenden immer wieder zig Menschen zusammen und trinken oft Cocktails zum Mitnehmen, die hier eine Bar verkauft. Eine Situation, die viele ärgert und über die sich in letzterem Fall auch schon andere Gastronomen beschwert haben. In jedem Fall wirft sie Fragen auf.