Plus Koblenz Feiern für den guten Zweck: 90er-Jahre Benefiz Party in der Koblenzer Druckluftkammer Von Kim Fauss i „Druckluftkammer“: Stufen mit Schriftzug empfangen die Besucherinnen und Besucher am Florinsmarkt. Foto: Nino Sisto Unter dem Motto „The 90s Party – Mario Benefiz Edition“ veranstaltet die Druckluftkammer am Florinsmarkt eine Feier die der Elterninitiative Krebskranker Kinder zu Gute kommen soll. Lesezeit: 1 Minute

In der Druckluftkammer findet am Freitag, 16. August, "The 90s Party - Mario Benefiz Edition" statt. Der Eintrittspreis aller Gäste wird von der Druckluftkammer übernommen und an die Koblenzer Elterninitiative krebskranker Kinder gespendet. Ab 22 Uhr können sich die Gäste von DJ Themical in die Zeit von Tamagochis, Loveparade und ...