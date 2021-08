Der Westerwald-Marsch, neben anderen Stücken vom Heeresmusikkorps Koblenz unter Leitung von Hauptmann Wolfgang Dietrich vorzüglich dargeboten, ist am Donnerstagabend am Deutschen Eck erklungen. Anlass war ein Appell, in dessen Mittelpunkt das Sanitätsregiment 2 „Westerwald“ stand.