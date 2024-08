Fehlerhafter Fahrspurwechsel auf der B 9 in Koblenz: Opel muss ausweichen und touchiert Leitplanke

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 9 Uhr auf der B 9 kurz vor der Südbrücke in Fahrtrichtung Boppard gekommen. Die Polizei sucht Zeugen

Ein Opel Corsa war auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs, als in gleicher Höhe plötzlich ein Wagen vom rechten Fahrstreifen nach links wechselte, um auf die Spur in Richtung Boppard zu gelangen. Hierbei übersah dessen Fahrer offenbar den Corsa. Der Opel-Fahrer musste scharf nach links lenken, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei touchierte der Opel den Fahrbahnteiler und wurde beschädigt. Der andere Wagen, laut Polizei vermutlich ein kleiner, weißer Transporter der Marke Peugeot, setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0261/921 563 00 in Verbindung zu setzen.