Vallendar

Ein zweiter Lockdown, und wieder steht alles still – auch in politischer Hinsicht. Erneut werden selbst wichtige Räte und Entscheidungen, wie beispielsweise für den Haushalt, abgesagt und vertagt. Dabei könnte eine digitale Sitzung eine Alternative darstellen. So sieht es zumindest die FDP Vallendar.