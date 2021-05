Was wäre, wenn die B 9 nicht mitten durch die Stadt führen würde und so ganze Stadtteile voneinander trennt? Was wäre, wenn die stark befahrene Bundesstraße von der Südbrücke oder zumindest von der Beatusstraße bis zur Europabrücke stattdessen unterirdisch verläuft? Mit dieser „verkehrspolitischen Vision“ der Koblenzer FDP hat sich der Stadtrat beschäftigt – und diese mit großer Mehrheit abgelehnt.