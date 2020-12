Koblenz

Es hat nicht viel gefehlt, und ein kleines Stück Pizza Margherita hätte Frank Weingarten das Leben gekostet. Doch der 55-Jährige hat an diesem Donnerstagabend des 12. Dezember 2019 unfassbares Glück. Denn zeitgleich mit ihm in der Aldi-Filiale in der Moselweißer Straße in Koblenz sind eine Kinderärztin, eine Krankenschwester, eine Arzthelferin und ein Intensivfachkrankenpfleger. Auch ein Anästhesist ist um die Ecke, der von dem Herzstillstand über Funk hört und in zivil dazueilt. Jetzt hat Frank Weingarten zwei seiner Lebensretter zum ersten Mal wiedergesehen.