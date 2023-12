Fast alle Ratsfraktionen lehnen Erhöhung ab: So teuer wird das Anwohnerparken in Koblenz

Auch in Koblenz wird das Anwohnerparken im neuen Jahr deutlich teurer. Künftig wird eine Mindestgebühr von 100 Euro pro Jahr fällig, bislang waren es pauschal 30 Euro. Die Stadtverwaltung hatte damit bereits auf die heftige Kritik in den politischen Gremien in den vergangenen Wochen reagiert. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats am Freitag gab es dennoch erneut teils zornige Unmutsbekundungen – von fast allen der acht Fraktionen.