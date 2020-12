Koblenz

Anne-Kathrin Thelen hat mit ihren beiden Jungs in Koblenz ein buntes Corona-Projekt angestoßen, von denen es mittlerweile in ganz Deutschland welche gibt: Die drei Kreativen haben Steine am Rhein gesammelt, sie bemalt und an den Kreisverkehr am Mozartplatz auf dem Oberwerth gelegt. Mit einem Zettel unter einem großen gelben Stein fordern sie andere aus der Nachbarschaft auf, es ihnen gleichzutun. „Liebe Kinder vom Oberwerth. Seid ihr auch zu Hause und vermisst eure Freunde? Lasst uns versuchen, eine bunte Schlange aus Steinen um den Mozartplatz zu legen.“