Falscher Alarm in Rübenach: Sirenen ausgelöst

Im Koblenzer Stadtteil Rübenach wurde am Mittwochmorgen fälschlicherweise ein Sirenenalarm ausgelöst. Die Ursache für den Fehler ist laut Pressemeldung der Statdt Koblenz noch nicht bekannt.

Fehlerhafte Sirenenauslösung in Rübenach.

Fehlerhafte Sirenenauslösung in Rübenach. Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Anzeige

Fehlerhaft ausgelöste Sirenen ertönen am Mittwochmorgen in Rübenach. Die Stadt Koblenz teilt in einer Pressemeldung mit, dass es aus bisher unbekannten Gründen zu diesem Fehlalarm kam. Eine Sirene sowie die Durchsage zu einem allgemeinen Gefahrenhinweis wurden fälschlicherweise aktiviert.

Zu diesem Zeitpunkt habe weder ein Einsatz, der einer Sirenenauslösung bedarf, noch eine Übung stattgefunden. Um Entwarnung zu geben, hat die Feuerwehr die Sirene kurz darauf erneut ertönen lassen und eine entsprechende Durchsage abgespielt. Die nächste reguläre Übung des Sirenennetzes findet am 12. September im Rahmen des bundesweiten Warntags statt.