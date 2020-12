Falsche Polizeibeamte in Koblenz unterwegs: Allein am Vatertag wurden 28 Fälle gemeldet

Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 09:43 Uhr

Immer wieder versuchen Täter, sich als Polizeibeamte auszugeben, um so an das Geld vorwiegend älterer Menschen zu kommen. Allein an Christi Himmelfahrt wurden bei der Koblenzer Polizei 28 solcher Versuche gemeldet.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Zahl der Anrufe jedoch um ein Vielfaches höher ist. In den vorgenannten Fällen versuchten die Tatverdächtigen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, die Geschädigten mit der üblichen Einbruchsmasche am Telefon in ein Gespräch zu verwickeln. Die Senioren erkannten diese üble Masche, beendeten die Gespräche und verständigten die Polizei.

Deshalb macht die Polizei nochmal deutlich: