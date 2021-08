Seit mehr als einem Jahr diskutiert man in Koblenz darüber, ob ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof errichtet werden soll. In Mainz hat man diese Diskussion schon hinter sich, seit Anfang Mai gibt es am Hintereingang des Hauptbahnhofs (Eingang West) ein Fahrradparkhaus. Und das hat sich die RZ einmal näher angesehen.