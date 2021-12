Fahrplanwechsel am 12. Dezember: Mehr Busse rollen bald durch den Kreis MYK

Mehr als 100 neue Buslinien sollen den Nahverkehr im Kreis Mayen-Koblenz zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember in Schwung bringen: Umfangreiche Verbesserungen in der Vordereifel, in der Pellenz, im Maifeld sowie beiderseits des Rheins kündigt die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) an.

Alle Liniennummern werden neu vergeben: 102 Buslinien bedienen künftig den Landkreis Mayen-Koblenz, hinzu kommen 17 Nachtbusse. Dabei sind auch Linien mit spezieller Ausrichtung: 13 Regiobusse verbinden die Regionen täglich mindestens im Stundentakt, sechs Freizeitbusse fahren die schönsten Ausflugsziele an, und fünf Stadtbusse sollen für urbane Anbindungsqualität sorgen. Hinzu kommen laut VRM noch ein besonders schneller Expressbus, der Ulmen, Kaisersesch, Polch und Koblenz verbindet, sowie ein Radbus, der von Burgen über Brodenbach und Hatzenport nach Münstermaifeld fährt. Dieser Bus kann Fahrräder auf einem Anhänger mitnehmen.

Neues Verkehrskonzept: Kernelemente und damit einhergehende Verbesserungen sind die sogenannten Knotenpunkte. Dort treffen sich Busse verschiedener Linien aus unterschiedlichen Richtungen zu bestimmten Zeiten und ermöglichen einen Umstieg auf andere Linien. Hierdurch bietet sich dem Nutzer ein großes Mobilitätsnetz mit vielen in akzeptabler Fahrtzeit erreichbaren Zielen. Ziel des neuen Konzepts ist es unter anderem, allen Orten mit mehr als 200 Einwohnern wochentags von 6 bis 20 Uhr mindestens alle zwei Stunden eine Fahrtmöglichkeit anbieten zu können. Das neue Angebot sieht zudem eine bessere Abstimmung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Bus und Bahn an den Bahnhöfen vor. Neben einem Busangebot im Ein- oder Zwei-Stunden-Takt von montags bis freitags wird das Angebot an den Wochenenden zwischen vielen Orten im Kreisgebiet deutlich erweitert. In vielen Gemeinden wird zudem das Angebot an Wochentagen in der Ferienzeit verbessert. Es kommen zum Teil sogenannte Anruf-Linien-Fahrten zum Einsatz. Diese Linienbusse fahren nur, wenn sie telefonisch bestellt werden.

Weitere Verbesserungen: Die Busse verfügen über einen niedrigen Einstieg (Niederflurbusse). Damit soll auch älteren Fahrgästen mit Rollatoren, Personen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl ein bequemer Ein- und Ausstieg ermöglicht werden. Zusätzlich verfügen diese Busse auch über eine Klimaanlage. Um insbesondere seh- und hörbeeinträchtigten Fahrgästen die Teilnahme am ÖPNV zu erleichtern und Ortsunkundigen eine bessere Orientierung zu ermöglichen, verfügen die Fahrzeuge über anschaulich gestaltete Anzeigen und Ansagen der nächsten Haltestellen. Kostenlos surfen, chatten und Musik hören oder mit „TV to go“ Filme streamen, all das ist mit Free-Wi-Fi des VRM in allen neuen Bussen möglich. Zudem sind alle Sitzplätze mit USB-Steckdosen zum Aufladen der Mobilgeräte ausgestattet.

Die Ankunft- beziehungsweise Abfahrtzeiten der Busse werden laut VRM minutengenau prognostiziert und in der Fahrplanauskunft bereitgestellt, sodass sich die Fahrgäste beispielsweise über die VRM-App für Smartphones und Tablets oder auch im Internet unter www.vrminfo.de jederzeit über die Pünktlichkeit informieren können. Genauere Informationen, beispielsweise zu den Fahrplänen, finden sich dort unter „Fahrplan“. Alternativ kann auch die VRM-Fahrplan-App heruntergeladen werden.

Die Fahrpläne der neuen Linien werden in Fahrplanheften über die wöchentlich herausgegebenen Mitteilungsblätter in alle Haushalte der jeweiligen Verbandsgemeinde oder Stadt verteilt. Zusätzlich sind in Kürze die Taschenfahrpläne der neuen Linien bei den Verkehrsunternehmen, den Verwaltungen sowie in der VRM-Geschäftsstelle in Koblenz zu erhalten. Die neuen Buslinien waren im Ausschreibungswettbewerb an die Unternehmen KVG Zickenheiner GmbH aus Koblenz sowie die zur Transdev-Gruppe gehörende VREM Verkehrsbetrieb Rhein-Eifel-Mosel GmbH mit Sitz in Brohl-Lützing vergeben worden (wir berichteten).

Der Landkreis Mayen-Koblenz kommt mit der Umsetzung des neuen Konzeptes seiner Pflichtaufgabe zur Sicherstellung der Schülerbeförderung nach. Positiver Zusatzeffekt sind attraktive, darüber hinausgehende Angebote, die unter anderem auch touristisch von großer Bedeutung sein dürften. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) als Aufgabenträger für den Nahverkehr auf der Schiene und regionale Busverkehre trägt die sogenannten regionalen Hauptlinien 330, 340, 350, 360, N 22, N 24, N 25 und N 35.

Weitere Infos zum VRM und seinen Angeboten gibt es unter Tel. 0800/598 69 86 (kostenfrei, täglich von 8 bis 20 Uhr) oder im Internet unter www.vrminfo.de