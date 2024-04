Plus Koblenz

Fällungen an der Pfaffendorfer Brücke: Wo als Ersatz 16 neue Bäume gepflanzt werden sollen

i 13 amerikanische Gelbholzbäume säumen wahrscheinlich bald die Eichendorffstraße auf dem Oberwerth. Foto: Matthias Kolk

Für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke mussten einige Bäume gefällt werden. Als Ersatz will die Stadt nun in zwei Straßen einige neu einpflanzen: 13 Stück in der Eichendorffstraße auf dem Oberwerth und drei in der Pfarrer-Kraus-Straße in Arenberg. Für die Bäume müssen allerdings auch einige Parkplätze weichen. Und es sollen nicht die letzten Ersatzpflanzungen sein.