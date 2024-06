Plus Koblenz Fête de la musique in Koblenz: Vom Rocksong bis zum Volkslied ist alles dabei Von Alexander Thieme-Garmann i Die Koblenzer Band Saitenhiebe rockte den Florinsmarkt mit selbst geschriebenen deutschsprachigen Nummern. Foto: Alexander Thieme-Garmann Es sah lange Zeit danach aus, als ob die zweite Auflage der Koblenzer „Fête de la musique“ von stürmischem Regen begleitet werden würde. Als aber Kulturdezernent Ingo Schneider die Bühne am Jesuitenplatz betritt, um seine Eröffnungsrede zu halten, zieht die Schlechtwetterfront im selben Moment ab. Was folgt, ist bestes Wetter und eine Ansammlung verschiedenster Musiker und Genres auf fünf Plätzen in der Stadt. Ein Rundgang über die Fête de la musique. Lesezeit: 3 Minuten

Im Anschluss an den offiziellen Akt bieten über 30 regionale Formationen und Einzelinterpreten an fünf Standorten in der Altstadt Kostproben ihres Könnens. Das Angebot an musikalischen Stilrichtungen ist breit gefächert. Vom Alternative Rock bis zum Volkslied ist alles vertreten. Zur besseren Übersicht hat der Veranstalter, das Kultur- und Schulverwaltungsamt, im Vorfeld ...