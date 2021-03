Es ist das zweite Mal binnen weniger Monate: Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag laut Polizeimeldung einen Geldautomaten am Nette-Center in Weißenthurm gesprengt. Polizei und Sparkasse halten sich bedeckt – mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Am frühen Dienstagmorgen hat sich die Polizei direkt an die Öffentlichkeit gewandt mit der Bitte um Hinweise. Wer hat etwas gesehen? Wer hat etwas gehört?