Explosion und ängstliche Arbeiter in Koblenzer Kläranlage: Viele offene Fragen

i Rund um die stillgelegte Klärschlammvergasungsanlage in Koblenz-Wallersheim gibt es viele offene Fragen. Foto: Sascha Ditscher

Die Ereignisse rund um die Millionen Euro schwere und inzwischen stillgelegte Klärschlammvergasungsanlage in Koblenz-Wallersheim beschäftigen Kommunalpolitik und Verwaltung weiter. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses ging es auch um eine mögliche Explosion in der Anlage im Jahr 2022 und um verängstigte Mitarbeiter. Deutliche Kritik kam von Ulrich Kleemann (Grüne).