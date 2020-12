Kreis MYK

„Eigentlich müssen alle Alarmglocken läuten“, erläutert Dr. Astrid Kleber beim Anblick eines Diagramms, das den Temperaturverlauf seit 1910 für Rheinland-Pfalz und den heutigen Kreis Mayen-Koblenz darstellt. Ihr zufolge sind die Temperaturen im Land um fast 2 Grad gestiegen, am Mittelrhein liegt die Durchschnittstemperatur im Jahr derzeit bei 10,2 Grad, in der Osteifel bei 8,9 Grad. Kleber arbeitet im Landeskompetenzzentrum für Klimafolgen in Kaiserslautern. Sie ist auf Einladung per Video dem Ausschuss des Kreises für Umwelt, Klima und Verkehr zugeschaltet gewesen.