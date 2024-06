Plus Mülheim-Kärlich

Experten für Leergut-Automaten: Tomra Recycling wächst in Mülheim-Kärlich weiter

i In Mülheim-Kärlich hat die norwegische Firma Tomra Recycling einen neuen Bürokomplex eröffnet. Während sich der Außenbereich noch im Bau befindet, wird im Gebäude selbst schon gearbeitet. Fotos: Viktoria Schneider Foto: Viktoria Schneider

Eine norwegische Firma hat es schon vor Jahren ins nördliche Rheinland-Pfalz verschlagen. Jetzt wird expandiert: Tomra Recycling, eine Tochterfirma des Recyclingunternehmens Tomra Systems, hat in Mülheim-Kärlich einen neuen großen Bürokomplex eröffnet. Überhaupt hat der Standort in der Stadt eine besondere Bedeutung für die Firma. Was steckt dahinter?