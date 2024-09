Plus Koblenz/Lehmen

Ex-DSDS-Kandidat flüchtete aus Afghanistan: Neuer Song für die neue Heimat Koblenz

i Unzertrennlich: Abdul Faizan mit seinen Pflegeeltern Astrid und Bernd Feith. Obwohl er seine Familie in Afghanistan wiedergefunden hat, bleiben die Moselaner ebenfalls Mama und Papa für ihn. Foto: Annika Wilhelm

Wenn Abdul „Abii“ Faizan an Heimat denkt, dann fällt ihm die untergehende Sonne ein, die sich in der Mosel spiegelt – entweder auf dem früheren Nachhauseweg zwischen Winningen und Kobern-Gondorf, oder beim Blick von Ehrenbreitstein auf Koblenz. Das ist auch der Grund, warum sein neuer Song „Golden Hour“ heißt. Doch Koblenz und die Mosel waren nicht immer sein Zuhause. Vor acht Jahren flüchtete Faizan mit 14 Jahren aus Afghanistan. Von einem langen Weg rein in ein neues Leben.