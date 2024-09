Vallendar

EVM informiert: Wasserrohrbruch in Vallendar

i Wasserversorgung (Symbolbild) Foto: Lukas Schulze/DPA

Zu einem Wasserrohrbruch in Vallendar ist es am Donnerstag gekommen. Einer Pressemeldung der EVM-Gruppe ist zu entnehmen, dass es sich um einen Wasserrohrbruch in der Jahnstraße handelt. Eingesetztes Fachpersonal habe den Rohrbruch zügig lokalisieren und die beschädigte Trinkwasserleitung vom Netz trennen können.