Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 13:05 Uhr

Koblenz

Evakuierungsradius halbiert: Wassergefüllte Containerwände machen es möglich

Die am Dienstag gefundene 500-Kilo-Fliegerbombe sollte bei der Entschärfung eigentlich die Evakuierung in einem Umkreis von 1000 Meter erfordern. Es hätten dann ein Krankenhaus, eine JVA und zwei Altenheime geräumt werden müssen – und rund 15000 Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen müssen. Im Hinblick auf die besondere Situation der Corona-Pandemie haben sich nun jedoch Kampfmittelräumdienst, Ordnungsamt und Feuerwehr für eine Verfahrensweise entschieden, die in anderen Städten mittlerweile häufiger Anwendung findet, so die Stadt Koblenz in einer Pressemitteilung.