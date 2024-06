Plus Koblenz

EU-Wahl in Koblenz bewegt Politiker: CDU führt, Grüne stürzen ab, AfD legt zu

i Ralf Seekatz, Europawahlkandidat der CDU, darf sich freuen. Er wird sicher ins europäische Parlament in Brüssel einziehen. Foto: Sascha Ditscher

Die Koblenzer Wähler stimmten bei der Europawahl erneut mehrheitlich für die Christdemokraten, allerdings legt die AfD zu, und die Grünen stürzen ab. Die Ergebnisse und Hochrechnungen am Wahlabend beschäftigten die Lokalpolitiker am Wahlabend in der Rhein-Mosel-Halle.