Eulen-Apotheke in Metternich geschlossen: Geschäftsaufgabe gibt Rätsel auf

i Die Eulen-Apotheke in der Rübenacher Straße in Metternich hat vor einigen Tagen geschlossen – wie auf einem Aushang zu lesen ist, wohl für immer. Foto: Matthias Kolk

Es kam plötzlich und für viele aus dem Nichts: Die Eulen-Apotheke in der Rübenacher Straße in Koblenz-Metternich hat Anfang September überraschend geschlossen. „Liebe Kunden, nach vielen Jahren im Dienst Ihrer Gesundheit müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass unsere Apotheke ihre Türen schließt“, steht auf einem Zettel, der von innen an die Apotheke geklebt wurde. Die Suche nach Gründen für die Geschäftsaufgabe gestaltet sich schwierig.