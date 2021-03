Plus Koblenz/Kreis MYK

Es wird öfters mal laut: US-Hubschrauber überfliegen Koblenz und die Region

Große Formationen von US-Militärhubschraubern sorgen in diesen Tagen in der Region für Lärm und Aufsehen – es handelt sich um circa 35 Helis der US-Army, die sich noch bis Freitag zwischen Illesheim in Mittelfranken und dem Hafen von Rotterdam bewegen und dabei das Koblenz/Neuwieder Umland überfliegen, wie die Army in einer Pressemitteilung erklärt. Die Flüge sind jeweils zwischen 8 und 18 Uhr geplant und sollen sich an die üblichen Lärmschutzmaßnahmen halten, wie die Army weiter erklärt.