Koblenz/Kreis MYK

Wegen versuchter räuberischer Erpressung steht ein 35-Jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz vor dem Landgericht Koblenz. Ihm wird vorgeworfen, am 27. Januar 2018 in einer Koblenzer Spielhalle versucht zu haben, einen Mann mit Gewalt zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Dabei soll er ihn erst geschlagen, dann mit einem Messer bedroht und ihm schließlich ein Glas an den Kopf geworfen haben. Der Angeklagte gibt die Vorwürfe im Wesentlichen zu, bestreitet allerdings, das Messer eingesetzt zu haben. So ließ er sich durch seinen Verteidiger Philipp Grassl ein und beantwortete dann die Nachfragen des Gerichts.