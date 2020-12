Koblenz

In einem grün-gelb-blau gezeichneten Ring steht ein Strichmännchen, in Form und Gestalt an das bekannte „Peace“-Zeichen erinnernd: Das Logo wirbt für den Koblenzer Verein Friedenskinder, der vor zehn Jahren gegründet wurde und Hilfsprojekte in vielen Ländern unterstützt und finanziert. Wie das Logo ist auch jede andere Tätigkeit für den Verein ehrenamtlich, das komplette Geld aus Beiträgen der rund 370 Mitglieder, Spenden, Patenschaften und Aktionen fließt in die Hilfsprojekte.