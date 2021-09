1514 Studierende haben sich an der Hochschule Koblenz zum Wintersemester 2021/22 an den drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen neu eingeschrieben. In der hybriden Erstsemesterbegrüßung am Rhein-Mosel-Campus, die auch live ins Internet übertragen wurde, erfuhren sie viel Wissenswertes über das Campusleben und lernten wichtige Ansprechpartner kennen, teilt die Hochschule mit.