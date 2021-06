Um ein Jahr musste die Fußball-Europameisterschaft verschoben werden. Heute ist es aber endlich soweit: Die deutsche Nationalelf tritt in ihrem ersten Spiel gegen Frankreich an. Normalerweise bringen die Deutschlandspiele immer die unterschiedlichsten Menschen zum gemeinsamen Zuschauen zusammen. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus, wenn bis vor Kurzem noch strenge Kontaktregeln gegolten haben und Deutschland monatelang im Lockdown war? Die RZ hat sich in Koblenz umgehört.