Erstes Jugend- und Stadtteilfest: Rübenacher Volker Cornet setzt mit anderen Idee um

Plus Koblenz Koblenz & Region

Youtubestar zu Gast in Koblenz: Ballkünstler Jannik Singpiel begeistert 570 Schüler

Jannik Singpiel ist bei fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen angesagt: Was der 22-Jährige mit dem Ball anstellt, erinnert teilweise mehr an Breakdance als an Fußball.