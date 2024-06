Plus Wolken

Erster Kinder-Pony-Tag: Berghof Wolken plant buntes Programm für tierbegeisterte Kinder

i Reitpädagogin Diana Lütkemeier unterrichtet an ihrer Ponyschule in Wolken nach dem „Team Pony Concept“. Foto: Nadine Knebel

Auf süßen Tiere reiten und leckeres Essen probieren: Für viele Kinder klingt das nach einer perfekten Unternehmung an einem Samstagnachmittag. Am ersten Kinder-Pony-Tag, den Diana Lütkemeier auf ihrem Berghof in Wolken ins Leben rufen möchte, soll es beides geben. Am Samstag, 29. Juni, können sich die Kleinen von 11 bis 19 Uhr auf ein buntes Programm freuen, das Lütkemeier auf die Beine gestellt hat.