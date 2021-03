Erst zum Schnelltest, dann in den Biergarten? Kostenlose Möglichkeiten werden in Koblenz schon an etlichen Stellen angeboten

Einen Schnelltest machen, und dann in den Biergarten – wenn auch weiterhin vorsichtig und ohne die Freunde zu umarmen? Oder nach einem Schnelltest ins Kino oder zur Familienfeier gehen? Möglich, dass genau dies eine neue Routine wird. Testen lassen kann sich jeder in Koblenz jetzt kostenlos einmal in der Woche, die Anbieter rechne das direkt mit dem Land ab, eine Vorkasse oder ähnliches ist nicht nötig. Verschiedene Hausärzte und Apotheken bieten es schon an, und auch die Stadt hat gemeinsam mit dem Labor Koblenz eine Infrastruktur geschaffen. Die ersten Tests sind bereits gestern erfolgt.