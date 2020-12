Rübenach

Was ist typisch für Rübenach? Der Verkehr, der auf der Aachener Straße rauscht und den Ort zu Hauptverkehrszeiten in zwei Hälften teilt? Das Gestein, aus dem viele der ortsbildprägenden Häuser an den schmalen Straßen mit den noch schmaleren Bürgersteigen sind? Die Rübenacher „Möck“, die das Wahrzeichen des Stadtteils ist? Oder der von weithin sichtbare Kirchturm, der Autofahrern auf der A 48 anzeigt, dass sie gleich zu Hause sind?