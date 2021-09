Bereit war das Impfzentrum am 15. Dezember 2020, die erste Impfung in der CGM-Arena wurde am 6. Januar 2021 verabreicht. Und der letzte Piks kommt heute vermutlich gegen 15 Uhr. Dann ist das Impfzentrum Geschichte und die Aufbauten für die Azubi- und Studienmesse beginnen. Das ist in den rund zehn Monaten Impfzentrum passiert: