Oberfell/Niederfell/Alken

Am Montag beginnen sie: die Arbeiten an der neuen Fischtreppe an der Staustufe Lehmen. Hierzu muss die Fahrbahn der B 49 einspurig gesperrt werden. Von Mai bis August wird der Streckenabschnitt zwischen Oberfell und Niederfell dann für Fahrzeuge komplett unpassierbar sein. Ein Ärgernis für Anwohner, Gastronomen und Einzelhändler in den betroffenen Orten Niederfell, Oberfell und Alken.