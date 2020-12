Koblenz

Die Schwarzpappel fühlt sich eigentlich an Standorten wie dem an der Mosel extrem wohl. „Sie ist ein Auenbewohner“, sagt Stadtbaummanager Stephan Dally. Diese hier am Willy-Brandt-Ufer in der Nähe der Peter-Klöckner-Straße aber kann nicht bleiben. Sie ist so stark beschädigt worden, dass sie abgesägt werden muss.