Plus Bendorf

Erneut Diskussion ums Wenigerbachtal in Bendorf: Starkregenkonzept führt zu Grundsatzdebatte

i Erneut sorgt das Wenigerbachtal für lange Diskussionen im Stadtrat Bendorf: Stein des Anstoßes ist in der letzten Ratssitzung vor der kommenden Kommunalwahl die Vorstellung eines möglichen Starkregenkonzeptes. Foto: Winfried Scholz

Der Stadtrat Bendorf hat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl noch einmal über das Bebauungskonzept im Wenigerbachtal diskutiert. Das Thema war schon öfter Reibungspunkt zwischen den Fraktionen in der Stadt (siehe Text unten). Stein des Anstoßes war dieses Mal ein vorgestelltes Starkregenkonzept. Ergebnis der Diskussion war ein Fall, den die Stadtverwaltung so auch noch nie hatte.