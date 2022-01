Eigentlich würde jetzt der Sitzungskarneval auf Hochtouren laufen. Eigentlich. Doch die Säle bleiben aus bekannten Gründen leer. Was den Gecken bleibt? Vor allem der Blick zurück. Es ist also Zeit, in die närrischen Chroniken zu schauen. Und da fällt ein Mann auf, der am heutigen 28. Januar genau 100 Jahre alt geworden wäre: Prinz Gerhard I. von Tex und Til, der 1961 über die Koblenzer Narren herrschte.